Niente treni sulla Lecco-Tirano | i passeggeri lanciano bottiglie per fermare gli autobus

In un Lecco allarmato, le tensioni sono esplose questa mattina con scene di guerriglia urbana. Tra code interminabili e proteste accese, i passeggeri hanno lanciato bottiglie e tentato di fermare gli autobus, esasperati dall'assenza dei treni sulla linea Lecco-Tirano. La situazione sta diventando insostenibile: cosa si nasconde dietro questa crisi dei trasporti e come si potrà trovare una soluzione?

Lecco, 16 giugno 2026 – Turisti e pendolari in coda a Lecco e scene da guerriglia urbana ad Abbadia Lariana. Un lungo serpentone di viaggiatori questa mattina, lunedì 16 giugno, ha affollato il piazzale della stazione di Lecco in attesa di riuscire a salire su un bus che li portasse poi verso i paesi del lago o verso la Valtellina. Per guadagnare a forza un posto a bordo ad Abbadia Lariana invece alcuni passeggeri hanno lanciato bottiglie di vetro e sferrato calci contro gli autobus; altri hanno provato a bloccarli parandosi davanti ai mezzi di trasporto. Sono i passeggeri orfani dei treni sulla tratta Lecco–Colico–Sondrio–Tirano, da ieri completamente chiusa alla circolazione ferroviaria per interventi infrastrutturali in vista delle Olimpiadi invernali di Milano – Cortina 2026. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it