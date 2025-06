Niente rinnovo del contratto di lavoro sciopero nazionale dei metalmeccanici con corteo regionale ad Ancona

Venerdì 20 giugno, Ancona si mobilita in difesa dei diritti dei lavoratori metalmeccanici con uno sciopero di 8 ore e un corteo regionale promosso da Fim Cisl, Fiom Cgil e Uilm Uil Marche. Questa protesta nasce dalla mancata volontà di rinnovo contrattuale, simbolo di una più ampia richiesta di tutela e rispetto nel settore. La manifestazione rappresenta un momento cruciale per riaffermare l’importanza del lavoro dignitoso e delle negoziazioni eque.

ANCONA – Sciopero e manifestazione con tanto di corteo ad Ancona, indetti da Fim Cisl, Fiom Cgil e Uilm Uil Marche. Lo sciopero nazionale dei metalmeccanici è di 8 ore e, per l’occasione, è stata organizzata una manifestazione regionale ad Ancona. Venerdì 20 giugno infatti un corteo partirà da. 🔗 Leggi su Anconatoday.it © Anconatoday.it - Niente rinnovo del contratto di lavoro, sciopero nazionale dei metalmeccanici con corteo regionale ad Ancona

In questa notizia si parla di: ancona - sciopero - corteo - nazionale

Contratto nazionale metalmeccanici. 22° sabato di presidio all'Electrolux di Susegana, dalle 4.30 del mattino. Senza contratto non si lavora. Tutto fermo. Aumenta tutto tranne i salari. Sciopero generale! ______________________________ Venerdì 20 giugn Vai su Facebook

Sciopero metalmeccanici, manifestazione ad Ancona il 20 giugno - Manifestazione regionale ad Ancona in occasione dello sciopero nazionale dei metalmeccanici indetto dai sindacati per il mancato rinnovo del contratto collettivo. Scrive msn.com

Sciopero per il contratto. Metalmeccanici in corteo. Busta per Confindustria: "Riempitela con proposte" - Lavoratori e rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria hanno poi animato il corteo che ha ... Come scrive ilrestodelcarlino.it