Nicolato | Italia Gattuso CT? 20 anni che cambiamo allenatore ma …

Paolo Nicolato ha detto la sua sulla Nazionale e sul compito che avrà l'ex Milan Gennaro Gattuso come nuovo ct dell'Italia. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Nicolato: “Italia, Gattuso CT? 20 anni che cambiamo allenatore, ma …”

In questa notizia si parla di: nicolato - italia - gattuso - anni

Da più di un anno Paolo Nicolato è CT della Lettonia: lo abbiamo intervistato per parlare di questa sua nuova avventura, ma anche dei suoi anni da tecnico federale in Italia e dei giocatori cresciuti nelle Nazionali giovanili. Vai su Facebook

Nicolato: “Italia, Gattuso CT? 20 anni che cambiamo allenatore, ma …”; Nicolato su Gattuso: Sono 20 che cambiamo allenatori ma i risultano no; Nicolato su Gattuso: In 20 anni cambiano i ct ma non i risultati, non stiamo al passo.

Gattuso è il 23° ct della storia dell'Italia: la lista completa - La Federcalcio italiana questo pomeriggio ha annunciato Gennaro Gattuso come nuovo commissario tecnico della Nazionale. Da milannews.it

Italia, Gattuso Ct della Nazionale: l’annuncio ufficiale - L’annuncio ufficiale è arrivato nel pomeriggio di oggi, domenica, tramite il sito della Federcalcio. Lo riporta sport.sky.it