NICOLA SAVINO LASCIA TV8 E TORNA IN RAI | DOVE LO VEDREMO TRA SHOW NOTI E INEDITI

Nicola Savino torna a casa, alla Rai, dopo aver lasciato la tv di Sky e Tv8. Un ritorno che entusiasma i fan e rafforza il talento di uno dei volti più amati del panorama televisivo italiano. Con la sua esperienza tra show noti e inediti, Savino promette di conquistare nuovamente il pubblico e di impreziosire la programmazione della Rai. La sua presenza segna un nuovo entusiasmante capitolo: resterete sintonizzati per scoprire tutte le novità!

La Rai rimane sempre la Rai. Ai vari volti che rientrano si aggiunge Nicola Savino e la notizia non può che fare piacere al pubblico della Tv di Stato e ai dirigenti che hanno curato la trattativa. Finita dunque l’esperienza con il gruppo Sky e in particolare su Tv8, il bravo e simpatico conduttore torna a casa. Manca ancora l’ufficialità ma tutte le voci di corridoio vanno in questa direzione. Lo conferma anche oggi il sempre bene informato Hit che aggiunge importanti dettagli. L’impegno anzi gli impegni sono svariati. In primis, sul piatto c’è uno degli show lasciati liberi da Max Giusti. Parliamo di Boss in Incognito e 99 da Battere ma il nodo più importante e tassello chiave del rientro da mamma Rai, riaccolto a braccia aperte, è un nuovo show per la prima serata di Rai2. 🔗 Leggi su Bubinoblog © Bubinoblog - NICOLA SAVINO LASCIA TV8 E TORNA IN RAI: DOVE LO VEDREMO TRA SHOW NOTI E INEDITI

