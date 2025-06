Nexus mods cambiamento epocale dopo 24 anni di storia

Dopo 24 anni di passione e innovazione, Nexus Mods si prepara a una nuova era con la recente vendita. Fondato nel 2001 da Robin “Dark0ne” Scott, il portale ha rivoluzionato il mondo del modding, diventando un punto di riferimento globale. Questa importante svolta apre nuove prospettive per creatori e appassionati, segnando un capitolo fondamentale nella storia della community. Il futuro di Nexus Mods si prospetta entusiasmante e ricco di possibilità .

vendita di Nexus Mods: un passo importante nel mondo del modding. Il popolare portale dedicato alle mod per videogiochi, Nexus Mods, ha recentemente cambiato proprietĂ . Fondato nel 2001 da Robin "Dark0ne" Scott, il sito si è affermato come uno dei principali punti di riferimento per i creatori e gli appassionati di contenuti personalizzati. Questa operazione rappresenta un momento cruciale sia per la piattaforma che per l'intera comunitĂ del gaming modificato. motivi alla base della vendita di Nexus Mods. Robin Scott ha annunciato la cessione della piattaforma dopo oltre due decenni di gestione.

