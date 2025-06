Nettanyahu | Dominiamo cieli di Teheran

Il nuovo capitolo della strategia israeliana si scrive nel cielo di Teheran, dove Netanyahu celebra un successo cruciale nella guerra contro l’Iran. Con le Forze di Difesa Israeliane che rivendicano il controllo dello spazio aereo e la distruzione di un terzo dei missilieri, la partita si fa sempre più intensa. La vittoria sembra a portata di mano, ma cosa significa tutto questo per la stabilità regionale? La risposta si delinea nelle prossime mosse di entrambe le parti.

16.05 Il premier israeliano esulta per come prosegue la guerra scatenata venerdì da Israele contro l'Iran. "Dominiamo i cieli di Teheran. Questo cambia tutto". La vittoria è vicina", dice Netanyahu. Le Forze di difesa israeliane rivendicano di avere il controllo dello spazio aereo iraniano, dopo aver distrutto un terzo dei lanciatori di missili terraaria. Il portavoce Idf, il generale Defrin, ha detto in un briefing con la stampa: "Abbiamo ottenuto la piena superiorità aerea nei cieli di Teheran". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it