Netanyahu prevede l’uccisione di Khamenei | Metterebbe fine al conflitto Teheran minaccia un attacco spaventoso

Nel tumulto delle tensioni tra Israele e Iran, le parole di Netanyahu suscitano scalpore: l’uccisione di Khamenei potrebbe segnare la fine del conflitto, secondo il premier israeliano. Un’ipotesi audace che mette in discussione le dinamiche di una regione già instabile. Ma quale sarà il vero impatto di questa prospettiva? La situazione resta delicata, e il mondo osserva con apprensione, chiedendosi se questa sia una possibile svolta o un rischio enorme da evitare.

L’uccisione dell’ayatollah Ali Khamenei porrebbe fine alla guerra tra Israele e Iran. Ne è convinto il premier israeliano Benjamin Netanyahu, che si esprime rispondendo alle domande dell’emittente americana Abc News. L’eliminazione della Guida Suprema iraniana “non provocherebbe un’escalation nel conflitto, metterebbe fine al conflitto”, dice Netanyahu, quasi a formulare quella che a molti è sembrata una previsione. Del resto, già nella giornata di domenica, il premier israeliano aveva definito “fake news” le notizie secondo cui Donald Trump, presidente degli Stati Uniti, avrebbe fermato il piano israeliano per eliminare Khamenei. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Netanyahu “prevede” l’uccisione di Khamenei: “Metterebbe fine al conflitto”. Teheran minaccia un attacco spaventoso

