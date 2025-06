Netanyahu non esclude l' eliminazione della Guida suprema iraniana Khamenei

Il premier israeliano Netanyahu sorprende con una dichiarazione audace, lasciando aperta la possibilità di eliminare Khamenei, la guida suprema iraniana. Una mossa che potrebbe cambiare le sorti del conflitto in Medio Oriente, secondo il politico israeliano, sostenendo che tale azione potrebbe porre fine alle tensioni invece di alimentarle. In un contesto di tensione internazionale, le sue parole aprono nuovi scenari e sollevano interrogativi sulla stabilità della regione.

Il premier israeliano Benyamin Netanyahu ha detto a Abc di non escludere l'eliminazione della Guida suprema dell'Iran, l'ayatollah Ali Khamenei. Secondo Netanyahu, prendere di mira Khamenei porrà fine al conflitto, non lo aggraverà. A chi gli chiedeva un commento sulle indiscrezioni sul veto di Donald Trump al piano di Israele di eliminare Khamenei sulla scia sui timori di un inasprimento del conflitto, Netanyhau ha risposto: "Non lo aggraverà, ma vi porrà fine". 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Netanyahu non esclude l'eliminazione della Guida suprema iraniana Khamenei

