Netanyahu l' intervista dell' 86 e la profezia sui terroristi quando Hamas ancora non esisteva

Un sorprendente tuffo nel passato rivela un'intervista di Netanyahu del 1986, premonitrice e incredibilmente attuale. Con parole dure contro Arafat e i media, il giovane politico svela una visione chiara sui terroristi, predicendo le offensive che ancora non esistevano. Questa intervista, divenuta virale, apre uno sguardo affascinante sulla storia e sui rischi di un conflitto imminente, rivelando come alcune profezie si siano poi avverate nel tempo.

Diventa virale un’intervista del 1986 rilasciata a Mixer da un giovane Netanyahu: duro contro Arafat e i media, nega che Israele voglia la guerra e accusa i terroristi di colpire civili di proposito. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Netanyahu, l'intervista dell'86 e la profezia sui terroristi (quando Hamas ancora non esisteva)

In questa notizia si parla di: netanyahu - intervista - terroristi - profezia

Intervista a Maria Elena Boschi: “Il piano di Netanyahu su Gaza è folle” - In un contesto globale segnato da tensioni e conflitti, la voce di figure autorevoli come Maria Elena Boschi si fa ancora più cruciale.

Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha negato che la popolazione della Striscia di Gaza stia morendo di fame e che Israele persegua una politica di blocco degli aiuti, nonostante le valutazioni internazionali secondo cui il territorio è a rischio critic Vai su Facebook

Netanyahu: "Israele si batte per la libertà contro il regime dell'Iran" - Lo sta facendo contro il regime tirannico e radicale dell'Iran, che vuole costruire la bomba atomica per distruggerci e che vuole anc ... ilgiornale.it scrive

Netanyahu, Terroristi Attaccano Ospedale, Non IDF - Il Primo Ministro israeliano Benjamin Netanyahu accusa i "barbari terroristi" di aver colpito l'ospedale di Gaza, non l'esercito israeliano. Come scrive quotidiano.net