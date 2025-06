Netanyahu | L' Aeronautica israeliana domina i cieli di Teheran

In un momento di tensione crescente, il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha complimentato l’Aeronautica militare israeliana per il suo ruolo cruciale nel dominio dei cieli di Teheran, sottolineando come questa superiorità stia rinnovando la strategia del Paese. Con un messaggio di determinazione e ambizione, Netanyahu ha ribadito gli obiettivi fondamentali di Israele: neutralizzare le minacce nucleari e missilistiche. La strada è tracciata, e le sfide sono ancora davanti a noi.

"A nome del popolo e dello Stato d'Israele, state facendo cose straordinarie: l' Aeronautica militare israeliana domina i cieli di Teheran. Questo cambia completamente la natura della campagna". Lo ha detto ai piloti il premier israeliano Benyamin Netanyahu in visita alla base aerea di Tel Nof con il ministro della Difesa Israel Katz. "Siamo sulla strada per raggiungere i nostri 2 obiettivi: eliminare la minaccia nucleare e quella missilistica. Quando controlliamo i cieli sopra Teheran, colpiamo obiettivi del regime, al contrario l' Iran che prende di mira i nostri civili. Noi diciamo ai cittadini di Teheran: 'Evacuate', poi agiamo". 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Netanyahu: L'Aeronautica israeliana domina i cieli di Teheran

In questa notizia si parla di: cieli - teheran - netanyahu - aeronautica

Iran: Netanyahu, presto caccia Israele su cieli Teheran, colpiremo ogni obiettivo - In un messaggio deciso, il premier israeliano Netanyahu annuncia una svolta imminente nelle tensioni con l’Iran: “Presto vedrete gli aerei dell’aeronautica israeliana sorvolare Teheran”, minacciando attacchi mirati su ogni obiettivo del regime degli Ayatollah.

NETANYAHU: "Molto presto vedrete i caccia dell'aeronautica militare israeliana sorvolare i cieli di Teheran. Colpiremo ogni sito e ogni obiettivo del regime degli ayatollah." Tramite Giubbe Rosse Vai su Facebook

MEDIO ORIENTE | "Vedrete gli aerei dell'aeronautica militare israeliana sorvolare i cieli di Teheran: colpiremo ogni sito e ogni obiettivo del regime degli ayatollah". Lo ha detto il premier israeliano Benyamin Netanyahu in un videomessaggio. #ANSA Vai su X

Tel Aviv torna ad attaccare l'Iran: raid dell'aeronautica. Netanyahu: Dominiamo i cieli. Almeno 8 morti in Israele; ++ Netanyahu, dominiamo cieli di Teheran, questo cambia tutto ++; Netanyahu: Dominiamo i cieli di Teheran, e questo cambia tutto.

Netanyahu: 'Dominiamo i cieli di Teheran, questo cambia tutto'. Media, lo staff di Khamenei cerca un salvacondotto in Russia - Israele, 24 morti negli attacchi dall'Iran dall'inizio delle ostilità venerdì. Si legge su ansa.it

Netanyahu: L'Aeronautica israeliana domina i cieli di Teheran - Il premier Netanyahu elogia l'Aeronautica israeliana per il controllo aereo su Teheran, mirato a contrastare le minacce nucleari e missilistiche iraniane. Segnala quotidiano.net