Netanyahu | Khamenei sempre nel mirino

Le tensioni tra Israele e Iran si intensificano, con il premier Netanyahu che non nasconde la sua volontà di agire contro l'ayatollah Khamenei. In un'intervista rivelatrice, ha affermato che l'eliminazione del leader iraniano potrebbe porre fine al conflitto, suscitando reazioni e preoccupazioni internazionali. Cosa riserverà il futuro in questa sfida di potere? La strada verso una possibile escalation o una risoluzione definitiva?

19.55 Il premier israeliano Netanyahu ha detto di non escludere l'eliminazione della Guida suprema dell'Iran,l'ayatollah Khamenei.Rispondendo alle domande dell' emittente americana Abc News ha detto: "Prenderlo di mira porrà fine al conflitto, non lo aggraverà". Con chi gli chiedeva un commento sulle indiscrezioni sul veto di Donald Trump al piano di Israele di eliminare Khamenei sulla scia sui timori di un inasprimento del conflitto, Netanyhau ha insistito: "Non lo aggraverà, ma vi porrà fine". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

In questa notizia si parla di: khamenei - netanyahu - mirino - conflitto

Gaza, Khamenei attacca Netanyahu e Trump: “Catastrofe umanitaria nella Striscia, mondo islamico combatta gang sionista e complicità Usa” - In un clima di crescente tensione, il leader iraniano Ali Khamenei punta il dito contro Netanyahu, Trump e gli Stati Uniti, responsabili, a suo avviso, di contribuire alla catastrofe umanitaria nella Striscia di Gaza.

Netanyahu, Khamenei nel mirino di Israele. "Guerra finita se lo uccidiamo" Vai su X

Khamenei nel mirino di Israele, chi è (e dov'è) l’ayatollah che non lascia l'Iran dal 1989: in corsa per la successione il figlio Mojtaba Vai su Facebook

Netanyahu, Khamenei nel mirino di Israele. Guerra finita se lo uccidiamo; Guerra Iran-Israele, Cremlino: Pronti a mediare. Nethanyahu: Controlliamo spazio aereo Teheran - Raid di Israele nelle zone est e ovest di Teheran; Khamenei nel mirino di Israele: «Trump disse no al raid». E il leader iraniano ora si nasconde nel bunker ·.

Israele-Iran, Netanyahu: "Uccisione Khamenei metterebbe fine a conflitto" - Ne è convinto il premier israeliano Benjamin Netanyahu, che si esprime rispondendo alle domande dell ... Si legge su reggiotv.it

Netanyahu non esclude l'uccisione di Khamenei - Il premier israeliano Benyamin Netanyahu ha detto a Abc di non escludere l'eliminazione della Guida suprema dell'Iran, l'ayatollah Ali Khamenei. Lo riporta ansa.it