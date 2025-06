Netanyahu | Khamenei è nel mirino

Il fronte tra Israele e Iran si fa sempre più teso, con Netanyahu che apre spazi di azione sorprendenti. Il premier israeliano non esclude l'eliminazione dell’ayatollah Khamenei, sostenendo che potrebbe porre fine al conflitto anziché alimentarlo. Tra veti e timori di escalation, le parole di Netanyahu scuotono gli scenari geopolitici, lasciando presagire una possibile svolta critica nel delicato equilibrio della regione. La situazione rimane in costante fermento, e il mondo osserva con attenzione.

19.55 Il premier israeliano Netanyahu ha detto di non escludere l'eliminazione della Guida suprema dell'Iran,l'ayatollah Khamenei.Rispondendo alle domande dell' emittente americana Abc News ha detto: "Prenderlo di mira porrà fine al conflitto, non lo aggraverà". Con chi gli chiedeva un commento sulle indiscrezioni sul veto di Donald Trump al piano di Israele di eliminare Khamenei sulla scia sui timori di un inasprimento del conflitto, Netanyhau ha insistito: "Non lo aggraverà, ma vi porrà fine". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it