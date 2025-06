netanyahu invoca la caduta del regime iraniano voci di fuga tra i vertici di teheran

In un clima di crescente tensione, Netanyahu invoca la caduta del regime iraniano, alimentando voci di fuga tra i vertici di Teheran e segnali di instabilità politica. Mentre le sirene degli appelli all’insurrezione si diffondono, l’orizzonte si fa sempre più incerto, con notizie non verificabili su piani di evacuazione e rifugi sotterranei. In questo scenario cruciale, è fondamentale comprendere le ripercussioni di una crisi così complessa e delicata.

Voci di fughe, rifugi sotterranei e appelli all’insurrezione. Nelle stesse ore in cui il premier israeliano Benjamin Netanyahu invoca apertamente il cambio di regime in Iran, si moltiplicano le notizie, non verificabili, su presunti piani di evacuazione per i vertici della Repubblica islamica. È lo scenario sempre più instabile che accompagna l’offensiva lanciata da Israele contro le infrastrutture strategiche di Teheran. Secondo quanto riferito dalla televisione Iran International, con sede a Londra e vicina ai settori dell’opposizione in esilio, Ali Asghar Hejazi, vice capo di gabinetto della Guida suprema Ali Khamenei, sarebbe in contatto con le autorità russe per ottenere un salvacondotto in caso di collasso del regime. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it