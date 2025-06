Netanyahu | Dominiamo i cieli iraniani la vittoria è vicina I media | Iran pronto a trattare chiede la de-escalation e negoziati sul nucleare

Siamo sulla strada per raggiungere i nostri due obiettivi: garantire la sicurezza nazionale e portare a casa la vittoria definitiva. Netanyahu loda l’aeronautica israeliana per aver dominato i cieli di Teheran, sottolineando come questa strategia cambi le regole del gioco. Mentre l’Iran si prepara a negoziati sul nucleare e chiede de-escalation, il mondo osserva attentamente. La partita si fa sempre più intensa e determinante per il futuro della regione.

«A nome del popolo e dello Stato d’Israele, state facendo cose straordinarie: l’Aeronautica militare israeliana domina i cieli di Teheran. Questo cambia completamente la natura della campagna». Lo ha detto ai piloti il premier israeliano Benyamin Netanyahu in visita alla base aerea di Tel Nof con il ministro della Difesa Israel Katz. "Siamo sulla strada per raggiungere i nostri due obiettivi:. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Netanyahu: «Dominiamo i cieli iraniani, la vittoria è vicina». I media: «Iran pronto a trattare, chiede la de-escalation e negoziati sul nucleare»

In questa notizia si parla di: netanyahu - cieli - dominiamo - iraniani

Iran: Netanyahu, presto caccia Israele su cieli Teheran, colpiremo ogni obiettivo - In un messaggio deciso, il premier israeliano Netanyahu annuncia una svolta imminente nelle tensioni con l’Iran: “Presto vedrete gli aerei dell’aeronautica israeliana sorvolare Teheran”, minacciando attacchi mirati su ogni obiettivo del regime degli Ayatollah.

Israele - Iran, le news. Annunci dell’Idf in farsi a Teheran: “Andate via, stiamo per bombardare”; Netanyahu: 'Dominiamo i cieli di Teheran, questo cambia tutto'. Media, lo staff di Khamenei cerca un salvacondotto in Russia; Guerra Iran-Israele, Cremlino: Pronti a mediare. Nethanyahu: Controlliamo spazio aereo Teheran - Raid di Israele nelle zone est e ovest di Teheran.

Netanyahu:"Dominiamo cieli di Teheran" - La vittoria è vicina", dice Netanyahu. Lo riporta rainews.it

Medioriente, la sfida di Netanyahu: "Dominiamo i cieli, la vittoria è vicina" - "La nostra Aeronautica Militare non solo protegge i cieli di Israele ma ora controlla anche i cieli di Teheran. Riporta iltempo.it