Netanyahu | Dominiamo i cieli iraniani la vittoria è vicina Bombe su Teheran I media | Iran pronto a trattare chiede la de-escalation e negoziati sul nucleare Voci di un salvacondotto per Khamenei

Nelle tense notti di tensione tra Israele e Iran, i recenti attacchi e le vittime sottolineano un conflitto che rischia di esplodere. Netanyahu dichiara il dominio sui cieli iraniani, mentre Teheran chiede de-escalation e negoziati sul nucleare, alimentando un clima di incertezza globale. Tra bombe, morti e voci di trattative, la situazione rimane in bilico: quale sarĂ il passo successivo?

I missili iraniani nella notte fanno otto morti e oltre 90 feriti. Teheran: «224 morti dall'inizio delle ostilitĂ venerdì scorso». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Netanyahu: «Dominiamo i cieli iraniani, la vittoria è vicina». Bombe su Teheran. I media: «Iran pronto a trattare, chiede la de-escalation e negoziati sul nucleare». Voci di un salvacondotto per Khamenei

In questa notizia si parla di: iraniani - netanyahu - dominiamo - cieli

Israele, Netanyahu verso attacco unilaterale a siti nucleari iraniani, ma Trump non ci sta: "Preferirei non venisse sganciata nessuna bomba" - Israele, sotto la guida di Netanyahu, sta intensificando i preparativi per un attacco unilaterale ai siti nucleari iraniani, suscitando preoccupazioni a Washington.

Netanyahu: 'Dominiamo i cieli di Teheran, questo cambia tutto'. Media, lo staff di Khamenei cerca un salvacondotto in Russia; Israele - Iran, le news. Annunci dell’Idf in farsi a Teheran: “Andate via, stiamo per bombardare”; Guerra Iran-Israele, Cremlino: Pronti a mediare. Nethanyahu: Controlliamo spazio aereo Teheran - Wall Street Journal, Iran ha segnalato una volontà di ripresa dei colloqui.

Israele, Netanyahu: "Dominiamo i cieli di Teheran" | Nuovi attacchi sull'Iran centrale | "Operazione potrebbe durare da 2 a 3 settimane" - L'esercito israeliano afferma di aver raggiunto la "superiorità aerea" su Teheran. Come scrive msn.com

Netanyahu: 'Dominiamo i cieli di Teheran, questo cambia tutto'. Media, lo staff di Khamenei cerca un salvacondotto in Russia - Israele, 24 morti negli attacchi dall'Iran dall'inizio delle ostilità venerdì. Riporta ansa.it