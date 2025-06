Netanyahu | Dominiamo i cieli iraniani la vittoria è vicina Bombe su Teheran | colpita la tv di Stato I media | Iran pronto a trattare chiede negoziati sul nucleare Voci di salvacondotto per Khamenei

Le tensioni tra Israele e Iran raggiungono livelli critici, con Netanyahu che annuncia la supremazia nei cieli iraniani e attacchi mirati su Teheran. La notte di violenze lascia otto vittime e oltre 90 feriti, mentre i media iraniani riferiscono di un crescente numero di morti. In questo scenario delicato, Teheran apre alle trattative sul nucleare e si parla di possibili negoziati con il regime di Khamenei, cercando di uscire dalla crisi.

I missili iraniani nella notte fanno otto morti e oltre 90 feriti. Teheran: «224 morti dall'inizio delle ostilità venerdì scorso».

