Netanyahu | Dominiamo i cieli iraniani la vittoria è vicina Bombe su Teheran | colpita la tv di Stato G7 chiede de-escalation i media | Trump non firmerà Voci di un salvacondotto per Khamenei

Tensione alle stelle tra Iran e potenze mondiali: i raid israeliani su Teheran, con vittime e danni ingenti, alimentano un clima di escalation. Netanyahu domina i cieli e si avvicina a una vittoria che potrebbe cambiare gli equilibri regionali, mentre i media internazionali osservano in attesa di sviluppi. La scena si infiamma: tra minacce, diplomazia e confronti, il rischio di un conflitto globale si fa sempre più concreto.

I missili iraniani nella notte fanno otto morti e oltre 90 feriti. Teheran: «224 morti dall'inizio delle ostilità venerdì scorso». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Netanyahu: «Dominiamo i cieli iraniani, la vittoria è vicina». Bombe su Teheran: colpita la tv di Stato. G7 chiede de-escalation, i media: «Trump non firmerà ». Voci di un salvacondotto per Khamenei

Israele, Netanyahu verso attacco unilaterale a siti nucleari iraniani, ma Trump non ci sta: "Preferirei non venisse sganciata nessuna bomba" - Israele, sotto la guida di Netanyahu, sta intensificando i preparativi per un attacco unilaterale ai siti nucleari iraniani, suscitando preoccupazioni a Washington.

#NEWS - #Netanyahu: 'Dominiamo i cieli di #Teheran, questo cambia tutto'. Media: '#Khamenei cerca in #Russia un salvacondotto'. #Iran: '224 morti negli attacchi israeliani'. #Israele, 24 vittime dall'inizio delle ostilità venerdì. #IDF: intercettato drone iraniano

#NEWS - #Netanyahu: 'Dominiamo i cieli di #Teheran , questo cambia tutto'. Media: '#Khamenei cerca in #Russia un salvacondotto'. #Iran: '224 morti negli attacchi israeliani'. #Israele, 24 vittime dall'inizio delle ostilità venerdì. #IDF: intercettato drone iraniano

