Netanyahu | Dominiamo i cieli di Teheran questo cambia tutto L' Ue | Putin mediatore? Non è obiettivo Voci di un salvacondotto per Khamenei in Russia | Il giallo del veto Usa sull' ayatollah

Le tensioni tra Iran, USA e Russia si intensificano, mentre i missili iraniani seminano morte e distruzione nella notte. Netanyahu e Putin emergono come protagonisti di un quadro geopolitico in rapido cambiamento, con voci di un possibile salvacondotto per Khamenei in Russia e il veto USA che alimenta lo scontro. In questo scenario complesso, ogni mossa potrebbe cambiare le sorti di una regione già fragile. La domanda ora è: cosa ci riserva il futuro?

I missili iraniani nella notte fanno otto morti e oltre 90 feriti. Teheran: ¬ę224 morti dall'inizio delle ostilit√† venerd√¨ scorso¬Ľ. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it ¬© Xml2.corriere.it - Netanyahu: ¬ęDominiamo i cieli di Teheran, questo cambia tutto¬Ľ. L'Ue: ¬ęPutin¬†mediatore?¬†Non √® obiettivo¬Ľ. Voci di un salvacondotto per Khamenei (in Russia) |¬†Il giallo del veto Usa sull'ayatollah

In questa notizia si parla di: teheran - netanyahu - dominiamo - cieli

Netanyahu e Trump tra negoziati su Teheran, sospensione nucleare e crisi a Gaza - Il panorama diplomatico mediorientale è in continua evoluzione, con Benjamin Netanyahu e Donald Trump al centro di negoziati intensi sul programma nucleare di Teheran e la crisi a Gaza.

Guerra Iran-Israele, Cremlino: Pronti a mediare. Nethanyahu: Controlliamo spazio aereo Teheran - Pasdaran: Continueremo attacchi anche se Israele si fermasse; Israele - Iran, le news. Netanyahu: ‚ÄúDominiamo cieli di Teheran, questo cambia tutto‚ÄĚ; Israele - Iran, la guerra in diretta | Netanyahu: ¬ęAbbiamo il controllo dello spazio aereo di Teheran. Questo cambia tutto¬Ľ. Le voci su un salvacondotto per Khamenei (in Russia).

Iran: Netanyahu, presto caccia Israele su cieli Teheran, colpiremo ogni obiettivo - Il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, ha diffuso un videomessaggio in cui afferma che "presto vedrete gli aerei ... Secondo lapresse.it

Netanyahu: «Controlliamo i cieli dell'Iran». E fonti al Wsj: Khamenei è un obiettivo. Colpiti anche i vertici Houthi - Massiccio attacco nella capitale iraniana, una fonte «di alto livello» dice che anche Khamenei «può essere un obiettivo», mentre il premier dice che i leader di Teheran «stanno facendo le valigie». Segnala corriere.it