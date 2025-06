Netanyahu | Dominiamo i cieli di Teheran Khamenei in un bunker con la famiglia | La diretta

In un clima di tensione crescente, Netanyahu guida un'azione decisiva sui cieli di Teheran, mentre Khamenei e la sua famiglia si rifugiano in un bunker. Israele intensifica le sue operazioni colpendo obiettivi strategici nella Repubblica Islamica, tra cui edifici della Forza Quds. La situazione si fa sempre più critica: Teheran valuta l’uscita dal trattato di non proliferazione nucleare, aprendo una nuova era di incertezza internazionale.

Israele continua a colpire obiettivi nella Repubblica islamica. Bersagliati a Teheran edifici appartenenti alla Forza Quds dei pasdaran. Teheran: "Valutiamo di uscire dal trattato di non proliferazione nucleare". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Netanyahu: "Dominiamo i cieli di Teheran". Khamenei in un bunker con la famiglia | La diretta

