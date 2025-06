Netanyahu | Dominiamo i cieli di Teheran Iran | Pronti a de-escalation | La diretta

Nell’ombra dei cieli di Teheran, Netanyahu guida un’azione decisa contro obiettivi chiave dell’Iran, mentre Teheran minaccia di abbandonare il trattato di non proliferazione nucleare. La tensione tra israeliani e iraniani si fa sempre più palpabile, con la possibile escalation che potrebbe cambiare gli equilibri della regione. La scena è pronta per una de-escalation o per un’esplosione di conflitto? Restate sintonizzati, perché la situazione resta in costante evoluzione.

Israele continua a colpire obiettivi nella Repubblica islamica. Bersagliati a Teheran edifici appartenenti alla Forza Quds dei pasdaran. Teheran: "Valutiamo di uscire dal trattato di non proliferazione nucleare". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Netanyahu: "Dominiamo i cieli di Teheran". Iran: "Pronti a de-escalation" | La diretta

In questa notizia si parla di: teheran - netanyahu - dominiamo - cieli

Netanyahu e Trump tra negoziati su Teheran, sospensione nucleare e crisi a Gaza - Il panorama diplomatico mediorientale è in continua evoluzione, con Benjamin Netanyahu e Donald Trump al centro di negoziati intensi sul programma nucleare di Teheran e la crisi a Gaza.

Netanyahu: 'Dominiamo i cieli di Teheran, questo cambia tutto'. Media, lo staff di Khamenei cerca un salvacondotto in Russia; Israele - Iran, le news. Annunci dell’Idf in farsi a Teheran: “Andate via, stiamo per bombardare”; Guerra Iran-Israele, Cremlino: Pronti a mediare. Nethanyahu: Controlliamo spazio aereo Teheran - Tajani parla col ministro degli Esteri dell’Arabia Saudita, Qatar e Iraq, focus su effetti economici della guerra.

Netanyahu: "Dominiamo i cieli di Teheran". Khamenei in un bunker con la famiglia | La diretta - Bersagliati a Teheran edifici appartenenti alla Forza Quds dei pasdaran. Lo riporta msn.com

Netanyahu: 'Dominiamo i cieli di Teheran, questo cambia tutto'. Media, lo staff di Khamenei cerca un salvacondotto in Russia - Israele, 24 morti negli attacchi dall'Iran dall'inizio delle ostilità venerdì. Da ansa.it