Netanyahu | Controlliamo cieli iraniani Colpita tv di Stato a Teheran Iran | Presto strike violento contro Israele | La diretta

Tensione alle stelle nella regione: Netanyahu sembra avere il controllo dei cieli iraniani, mentre Teheran minaccia uno strike “molto pesante” su Israele. La situazione si aggrava con blackout a Natanz, evacuazioni e l’uso di missili ipersonici iraniani. La tensione tra le due potenze raggiunge un punto cruciale, mentre il mondo osserva con apprensione. La guerra potrebbe essere alle porte: cosa succederà ora?

Teheran minaccia uno strike "molto pesante" su Israele. L'Idf rivendica il controllo dei cieli e colpisce Teheran. Evacuazioni, blackout a Natanz e allarme per uso di missili ipersonici iraniani.

Iran: Netanyahu, presto caccia Israele su cieli Teheran, colpiremo ogni obiettivo - In un messaggio deciso, il premier israeliano Netanyahu annuncia una svolta imminente nelle tensioni con l’Iran: “Presto vedrete gli aerei dell’aeronautica israeliana sorvolare Teheran”, minacciando attacchi mirati su ogni obiettivo del regime degli Ayatollah.

Guerra Iran-Israele, Cremlino: Pronti a mediare. Nethanyahu: Controlliamo spazio aereo Teheran - Raid di Israele nelle zone est e ovest di Teheran; Guerra, Israele attacca sede tv iraniana, media: 'È strage'. LIVE; Netanyahu: 'Dominiamo i cieli di Teheran, questo cambia tutto'. Colpita la tv di Stato iraniana. Media: verso un contrattacco pesante su Israele.

Netanyahu: "Controlliamo cieli iraniani". Colpita tv di Stato a Teheran. Iran: "Faremo strike molto pesante" | La diretta - Evacuazioni, blackout a Natanz e allarme per uso di missili ipersonici iraniani

Pasdaran: «Preparatevi a peggior attacco di sempre». Trump: «Teheran deve trattare». Bombe sulla tv di Stato in Iran: «È una strage» - In Israele e Iran le sirene di allarme per gli attacchi non si fermano, mentre a migliaia di chilometri di distanza i Grandi della Terra si preparano a iniziare il G7. Lo riporta leggo.it