Netanyahu | Abbiamo distrutto un' enorme quantità di lanciamissili iraniani

Netanyahu ha annunciato con fermezza che Israele ha neutralizzato un vasto arsenale di lanciamissili iraniani, segnando un passo decisivo nella sua strategia di difesa. Durante una conferenza stampa a sorpresa, il premier israeliano ha rivelato l’attacco alle IDF contro il complesso di Natanz, sottolineando la determinazione di Israele nel contrastare le minacce nucleari e militari provenienti dall’Iran. Questo episodio potrebbe avere ripercussioni significative sulla stabilità della regione e sui futuri sviluppi del conflitto.

