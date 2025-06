Nessuna risposta alle richieste dei lavoratori | sciopero alla Op Oasi

Una giornata di silenzio e attesa si trasforma in un grido di protesta allo stabilimento OP Oasi di San Paolo d’Argon. La mobilitazione, proclamata dalle principali sigle sindacali, denuncia l’assenza di risposte concrete alle richieste dei lavoratori, siano essi assunti o somministrati. Dopo mesi di trattative infruttuose e lo stato di agitazione, le maestranze chiedono un gesto tangibile di rispetto e attenzione. La speranza è che questa mobilitazione spinga tutte le parti a trovare una soluzione condivisa.

Giornata di sciopero lunedì 16 giugno allo stabilimento OP Oasi di San Paolo d’Argon. La mobilitazione, proclamata da Filcams Cgil, Fisascat Cisl, Nidil Cgil e Felsa Cisl Bergamo, coinvolge tutte le lavoratrici e i lavoratori, sia assunti che somministrati, ed è il risultato di una trattativa che da mesi non riesce a trovare sbocchi concreti. Dopo la proclamazione dello stato di agitazione lo scorso aprile, il confronto con l’azienda è proseguito anche nelle ultime settimane, senza però portare a soluzioni sulle questioni principali: il rinnovo del premio di risultato scaduto a fine 2024, l’adeguamento dei ticket pasto (ancora fermi per buona parte del personale a 4,60 euro), la definizione di un accordo per il lavoro notturno, la stabilizzazione dei lavoratori somministrati e il loro corretto inquadramento contrattuale, oltre alla definizione di un contratto integrativo aziendale. 🔗 Leggi su Bergamonews.it