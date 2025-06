Nessuna perdita di finanziamenti per il nuovo canile Allarmi infondati | rassicura l' assessore Pignoli

L'assessore Pignoli interviene con chiarezza e fermezza per rassicurare i cittadini: il nuovo canile riceverà tutti i finanziamenti necessari, dissipando ogni dubbio sollevato da Sola. È fondamentale basare le discussioni su dati corretti e informazioni affidabili, evitando allarmismi infondati che possono solo creare confusione. La trasparenza e la determinazione sono alla base del nostro impegno, perché in un progetto così importante la verità deve prevalere.

"Il consigliere comunale Paolo Sola continua a lanciare allarmi infondati, come quello sulla presunta perdita di finanziamento per il canile, senza essere minimamente informato su quanto accade e senza porsi il dubbio di dare informazioni sbagliate. Io voglio tranquillizzarlo, su questo tema.

