Nessun filtro per Camila Giorgi | perfezione fronte-retro

Nessun filtro per Camila Giorgi, che conquista i follower con due scatti fronte-retro di una perfezione senza pari. L’ex tennista di Macerata, tornata dall’Honduras dopo aver preso parte all’Isola dei Famosi 2025, non si ferma più: la sua energia contagiosa e la spontaneità sui social sono semplicemente irresistibili. Segno che, molto probabilmente, i mille impegni e le nuove avventure stanno accendendo ancora di più la sua voglia di condividere ogni momento.

