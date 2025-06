Nell' ex Di Summa un ammasso di rifiuti Per strada gatto morto | Segnalazioni inascoltate

Da diverso tempo nell'ex ospedale Di Summa, un ammasso di rifiuti ingombra le strade, accompagnato dalla triste scena di un gatto morto che giace senza vita. Le segnalazioni ripetute da parte dei residenti, supportate da prove fotografiche, sono state purtroppo inascoltate, lasciando il degrado e il disagio crescere. È arrivato il momento di intervenire con decisione per ripristinare decoro e sicurezza in queste zone dimenticate.

