Nelle donne la libera professione protegge dall’infarto più del lavoro dipendente

Nelle donne, la libera professione potrebbe offrire una protezione dall'infarto rispetto al lavoro dipendente. È importante sottolineare che si tratta di un'associazione, non di una causa diretta. Tuttavia, uno studio dell’Università della California di Los Angeles pubblicato su BMC Public Health suggerisce che le donne autonome tendono ad avere meno fattori di rischio cardiovascolare. Ma cosa significa davvero? Scopriamolo insieme.

Mettiamo un punto fermo. Stiamo parlando di un'associazione, e non di una correlazione. Quindi, non è dimostrato un chiaro rapporto causa-effetto. Ma il dato che emerge da una ricerca condotta dagli esperti dell'Università della California di Los Angeles pubblicata su BMC Public Health fa comunque riflettere. Perché mostra come le donne che lavorano in proprio presentino mediamente un minor numero di fattori di rischio cardiovascolare, e quindi un profilo di probabilità inferiore di andare incontro ad un infarto, rispetto alle coetanee che invece svolgono un lavoro dipendente. Il dato, insomma, è chiaro: l'ambiente di lavoro oltre alla modalità della professione e allo stress potrebbero rappresentare parametri da tenere in considerazione.