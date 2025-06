Nella cassetta della posta gli trovano 1.300 dosi di crack | 38enne arrestato in centro a Napoli

Una scoperta choc nel cuore di Napoli: un uomo di 38 anni è stato arrestato dopo essere stato sorpreso dalla polizia mentre manipolava la cassetta della posta, rivelando ben 1.347 dosi di crack. Un episodio che alza il velo sulla piaga dello spaccio nel centro cittadino. Continua a leggere per scoprire i dettagli di questa operazione e le implicazioni per la sicurezza urbana.

L'uomo, nella notte appena trascorsa, è stato sorpreso dalla polizia mentre armeggiava nella cassetta della posta di un edificio in centro a Napoli: all'interno c'erano 1.347 dosi di crack. 🔗 Leggi su Fanpage.it

