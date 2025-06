Nel tranello di una truffatrice Paga 4.500 euro per l’affitto Ma l’appartamento non esiste

Un uomo di Montichiari, ingenuamente alla ricerca di una casa in affitto, ha pagato ben 4.500 euro a una truffatrice, convinto di aver trovato l'appartamento perfetto. In realtà , si trattava di una bufala orchestrata da Giorgia Nisoli, residente a Como, ormai smascherata e denunciata dai carabinieri. Questa vicenda mette in luce i rischi nascosti dietro gli annunci online e l'importanza di vigilare sempre prima di affidare denaro.

MONTICHIARI (Brescia) Cerca casa in affitto, crede di trovarla invece è una bufala, che gli è costata 4.500 euro. È successo a Montichiari a un uomo originario del Marocco, finito nella rete di una presunta truffatrice che è stata identificata e denunciata dai carabinieri. Si tratta di tal Giorgia Nisoli, residente a Como. Il malcapitato nei giorni scorsi cercava un appartamento. Si era messo a spulciare gli annunci e credeva di aver trovato quello che faceva al caso suo dopo aver notato un’inserzione affissa lungo via Mantova corredata da qualche informazione e un numero di cellulare. Numero che l’uomo ha chiamato prontamente, sentendosi rispondere dalla presunta proprietaria dell’immobile, una donna gentile, la quale, stando alla ricostruzione accusatoria, l’ha fatto cascare nella più classica delle truffe. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Nel tranello di una truffatrice. Paga 4.500 euro per l’affitto. Ma l’appartamento non esiste

In questa notizia si parla di: truffatrice - euro - affitto - appartamento

Santena, Torino. Un appartamento messo in affitto sui social. Stessa casa, decine di annunci, centinaia di euro chiesti in anticipo. Ma l’appartamento non era suo. Così una donna di 52 anni ha truffato almeno 100 persone, sparendo dopo aver incassato i soldi Vai su Facebook

