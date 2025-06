Nel futuro spazio anche all' AI

Il futuro dell’istruzione si apre a nuove frontiere, e l’innovazione digitale diventa protagonista del cambiamento. Secondo il report GoStudent2025, genitori, insegnanti e studenti concordano sulla necessità di integrare materie attuali come cybersicurezza e Intelligenza Artificiale nel percorso scolastico. Questi aggiornamenti sono fondamentali per preparare le nuove generazioni alle sfide di un mondo in evoluzione. È evidente: il futuro spazio anche all'AI, e la scuola deve essere pronta a questa rivoluzione.

Il report di GoStudent2025 parla anche di futuro e lo fa analizzando le risposte date da tutti gli intervistati. Partendo da quelle di genitori e insegnanti che vedono necessarie delle aggiunte didattiche al percorso di studi con l'inserimento di materie molto attuali ad esempio la cybersicurezza. Per i ragazzi anche c'è bisogno di qualche novità, di qualche materia che segua il cambiamento e sono particolarmente interessati all'Intelligenza Artificiale e, anche loro, alla cybersicurezza. Da non sottovalutare neanche l'aspetto etico e morale messo in evenienza in particolar modo dal corpo docente (specie in Austria): oggi in questa società che corre lasciando indietro tanto non è possibile dimenticare le questioni sociali che rappresentano la vera sfida per tutti i ragazzi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Nel futuro spazio anche all'AI

