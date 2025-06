Nel fine settimana l' Infiorata di Noale | un centinaio di volontari per un messaggio di speranza

Nel weekend, l'Infiorata di Noale si trasforma in un'esplosione di colori e speranza, grazie all'impegno di circa cento volontari. Da quasi trent'anni, questa tradizione, radicata nel cuore del centro Italia, incanta visitatori e residenti, portando un messaggio di rinascita tra le due torri. La Città dei Tempesta si conferma così come un simbolo di comunità e creatività, dimostrando che insieme si può continuare a sognare e a sperare.

Da quasi trant'anni la Pro Loco di Noale realizza tra le due torri l'Infiorata. Di matrice religiosa e ispirato alla tradizione del centro centro e sud Italia, il tappeto floreale della Città dei Tempesta è ormai conosciuto a livello nazionale, a tal punto da essere entrato, dallo scorso anno.

L'Infiorata 2018 sarà dedicata al Sinodo dei giovani - Guarda ai giovani, al loro percorso di vita e al loro cammino di fede, l'Infiorata 2018 che ...