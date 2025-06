negozi chiudono commercio in crisi

Negozia chiusi e commercio in crisi: un quadro che rischia di sembrare drammatico, ma che riflette una realtà condivisa da molti piccoli centri italiani. A Castiglione d’Orcia, negli ultimi anni, diverse attività artigianali e commerciali hanno abbassato le saracinesche, sintomo di un territorio che attraversa sfide complesse legate anche alla diminuzione della popolazione. La domanda ora è: come possiamo invertire questa tendenza e ridare vita al cuore del nostro paese?

Forse definirla “ desertificazione commerciale ” può sembrare eccessivo. Rimane il fatto che diverse attività commerciali e artigianali hanno chiuso i battenti negli ultimi anni a Castiglione d’Orcia. Probabilmente la sorte è simile a molti piccoli centri, dove la riduzione della popolazione comporta tra le note dolenti aggiuntive anche questa. Solo per stare agli ultimi due anni, ha chiuso un negozio di abbigliamento e calzature in Via Senese; sull’altro lato della stessa via una sartoria che aveva preso anche a realizzare souvenir su stoffa e tela ed appariva ben avviata. In Borgo Vittorio Emanuele, a fine Maggio scorso, ha cessato l’attività (trasferendosi altrove) l’unica parrucchiera unisex operante in paese. 🔗 Leggi su Lanazione.it