Né Retegui né Ederson scelgono Lookman | colpaccio della big di Serie A

L'attenzione del calciomercato si infiamma con l'ultima novità: Retegui e Ederson, due pilastri dell'Atalanta, scelgono Lookman, il colpo forte di una grande di Serie A. La squadra di Percassi dimostra ancora una volta di essere tra le più ambiziose e competitive del panorama italiano, svelando un affare che potrebbe cambiare gli equilibri della prossima stagione. Ecco tutti i dettagli di questa operazione da veri top club.

Le ultime sull'affare tra l'Atalanta e una delle grandi del calcio italiano Come ogni estate, i giocatori dell' Atalanta sono tra i più cercati sul calciomercato. Anche i più costosi, considerato che il club di Pagliuca e dei Percassi è uno dei più ricchi non solo del panorama calcistico nazionale. Da Carnesecchi a Retegui, passando per Hien ed Ederson fino ad Ademola Lookman. A proposito del nigeriano, si rincorrono le voci che lo danno in direzione Napoli. Piace moltissimo ad Antonio Conte ed è uno dei nomi se non il nome 'caldo' per l'eredità di Kvaratskhelia.