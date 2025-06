Ncis | mariel molino sceglie l’attrice perfetta per il ruolo di old lala

Mariel Molino ha scelto con cura l’attrice perfetta per interpretare Old Lala in NCIS: Origins, una serie che sta conquistando il cuore dei fan grazie alle sue versioni giovanili di personaggi amati come Gibbs e Franks. La presenza di nuovi interpreti e le ipotesi sul futuro delle trame alimentano un crescente entusiasmo, aprendo scenari interessanti per il cast del serial principale. Scopriamo insieme le implicazioni di questa scelta e cosa potrebbe riservare il futuro di NCIS.

La serie NCIS: Origins ha attirato l'attenzione dei fan grazie alla rappresentazione di versioni giovanili di personaggi iconici come Gibbs e Franks. La presenza di nuovi interpreti e le ipotesi sul futuro delle trame alimentano un interesse crescente, specialmente riguardo alle possibilità di inserire nel cast del serial principale alcuni personaggi provenienti dal prequel. Questo articolo analizza le recenti dichiarazioni e le implicazioni di eventuali casting, con particolare attenzione alle scelte degli attori e alle dinamiche narrative.

