Nazionale La Russa scettico sulla scelta di Gattuso | ‘Non è il simbolo del nostro calcio’

L’elezione di Gennaro Gattuso come commissario tecnico della Nazionale italiana ha acceso un acceso dibattito tra appassionati e critici, con alcuni leader politici che esprimono dubbi sulla scelta. Il presidente del Senato Ignazio La Russa, infatti, non risparmia parole dure, sottolineando come i simboli del nostro calcio siano altri, e non Gattuso. Una discussione che mette in luce le diverse visioni sul ruolo e l’eredità delle star dello sport nel cuore degli italiani.

L’elezione di Gennaro Gattuso come nuovo commissario tecnico della Nazionale italiana continua a far discutere. Tra i critici più espliciti c’è il presidente del Senato Ignazio La Russa, intervenuto ai microfoni di Radio Rai Gr Parlamento. “Quando Gravina dice che Gattuso è un simbolo del nostro calcio io non sono d’accordo: i simboli sono Buffon, Totti, Del Piero, Zenga. Non Ringhio.” Il retroscena: i dubbi anticipati a Gravina. La Russa ha rivelato di aver espresso per tempo i suoi dubbi al presidente della FIGC Gravina prima della nomina: “Ho telefonato a Gravina prima della scelta e gli ho espresso i miei leciti dubbi. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Nazionale, La Russa scettico sulla scelta di Gattuso: ‘Non è il simbolo del nostro calcio’

