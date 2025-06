Nazionale la cura Gattuso per la qualificazione mondiale | i bookie credono alla rimonta sulla Norvegia

Con la nomina di Gennaro Gattuso, la Nazionale sogna di riscrivere il suo destino e conquistare la qualificazione mondiale. I bookmaker vedono una possibile rimonta sulla Norvegia, e ora tutto dipende dalla grinta e dall’esperienza di `Ringhio`. Riuscirà il nuovo tecnico a rilanciare il cammino azzurro e a scrivere una pagina memorabile? Il calcio italiano aspetta con trepidazione l’esito di questa sfida decisiva.

Ora è ufficiale: Gennaro Gattuso è il nuovo allenatore della Nazionale. ToccherĂ a `Ringhio` evitare l`onta della terza mancata partecipazione. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

Gattuso osserva da lontano la Nazionale: tra speranze personali e panchine da valutare - Gennaro “Rino” Gattuso, figura iconica del calcio italiano, osserva con attenzione da lontano il futuro della Nazionale.

Rielezione alla FIGC con percentuali bulgare dopo la mancata qualificazione ai Mondiali. Spalletti strappato al Napoli nel momento del bisogno e poi silurato. Fumo negli occhi della nazione con GATTUSO E GLI EROI DEL 2006. LA MASTERCLASS DI GABR Vai su Facebook

