Nazionale comincia l’era Gattuso | basta rifiuti per ritrovare l’identità azzurra

Con Gennaro Gattuso alla guida, la Nazionale italiana si prepara a riscrivere il suo destino, puntando a ritrovare l’orgoglio e l’identità azzurra. Un nuovo inizio che richiede coraggio, sacrificio e passione, per superare le sfide e conquistare la qualificazione ai Mondiali 2026. La strada è tutta da tracciare, ma con Gattuso al timone, l’Italia può riaccendere la speranza e riappropriarsi del suo prestigio.

Questa settimana al via il nuovo corso della Nazionale italiana, sotto la guida del commissario tecnico Gennaro Gattuso: come giocherà e da chi ripartirà per non fallire la qualificazione ai Mondiali 2026. Ritrovare l’identità Azzurra. E’ questo il primo compito che è stato affidato a Rino Gattuso (che sarà presentato ufficialmente giovedì 19) come nuovo ct della Nazionale italiana. Una Italia che, fuori dal campo, chiede a quella sul campo e dietro le scrivanie qualcosa in cui potersi rispecchiare. E farsi trascinare. Come è sempre stato in passato. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. 🔗 Leggi su Sportface.it