Navetta speciale e gratuita per la Festa della Madonna di Dinnammare la richiesta della Pro loco ad Atm

Per facilitare l’afflusso dei devoti e rendere ancora più speciale la Festa della Madonna di Dinnammare, la Pro Loco Messina Sud ha richiesto all’ATM l’attivazione di una navetta gratuita e dedicata. Un servizio pensato per garantire comfort e sicurezza a tutti i partecipanti, dimostrando ancora una volta l’impegno della comunità nel preservare e valorizzare questa tradizione sacra. La speranza è che l’iniziativa venga presto approvata e messa in atto, rendendo indimenticabile questa celebrazione.

Navetta speciale e gratuita per la Festa della Madonna di Dinnammare. E' quanto richiesto nei giorni scorsi dalla Pro Loco Messina Sud, che ha inviato una nota pec al presidente dell'Atm, al isndaco, al vice sindaco e assessore alla Mobilità, chiedendo l'attivazione del servizio navetta speciale.

