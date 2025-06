Nautica italiana l’export vola | record storico a 4,3 miliardi

L'export nautico italiano ha raggiunto un record storico di 43 miliardi di euro, confermando la nostra passione per mare, sole e cultura. Ma è davvero possibile che il nostro Paese possa vivere di queste eccellenze? Con turismo e nautica come motori, l’Italia potrebbe trasformarsi in un hub di innovazione e qualità , valorizzando il Made in Italy e le sue meraviglie territoriali. È il momento di sognare in grande, puntando sulle nostre eccellenze per un futuro sostenibile e di successo.

L’ITALIA potrebbe davvero vivere di mare, sole e cultura? Domanda ricorrente di anno in anno, ad ogni inizio di estate. Sicuramente turismo e nautica potrebbero fare da volano ad un nuovo piano industriale 4.0 o 5.0, che punti su Made Italy, eccellenze e e territori. D’altra parte "le imbarcazioni da diporto e sportive sono una delle punte di diamante dei nuovi surplus con l’estero del Made in Italy, assieme ad alimentari e bevande, farmaceutica, cosmetica, ottica, navi da crociera" dice Marco Fortis (nella foto in alto), vicepresidente Fondazione Edison, presidente del Comitato scientifico del Centro Studi Confindustria. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Nautica italiana, l’export vola: record storico a 4,3 miliardi

In questa notizia si parla di: nautica - italiana - export - vola

Nautica italiana, l’export vola: record storico a 4,3 miliardi; Nautica, vola l’export. Crescono i posti di lavoro; Export, senza auto vola Napoli: +4% con Milano a -0,5%.

Nautica italiana, l’export vola: record storico a 4,3 miliardi - L’ITALIA potrebbe davvero vivere di mare, sole e cultura? quotidiano.net scrive