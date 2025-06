Nature Design? Il terrazzo è un micro-ecosistema sospeso dove la natura è al centro

Immagina un terrazzo che non sia solo uno spazio esterno, ma un vero e proprio micro ecosistema sospeso, dove la natura diventa protagonista. Nature Design il terrazzo 232 è questo e molto di più: un ambiente pensato con cura, tecnica e passione, per trasformare ogni spazio in un’oasi di vita e armonia. Scopri come creare un giardino urbano che incanta, rispettando la natura e valorizzando il tuo vivere quotidiano.

Negli ultimi anni, sempre piĂą persone riscoprono l’importanza del verde negli spazi domestici e urbani. Ma progettare un terrazzo o un giardino non significa semplicemente “mettere qualche pianta”: serve conoscenza tecnica, sensibilitĂ estetica e una profonda comprensione della natura. Ne abbiamo parlato Emanuele Lai e Stefano Valenti, superesperti in Nature Design da oltre 10 anni e titolari dello studio di architettura del paesaggio Lai Valenti. Che cos’è, esattamente, il Nature Design? Stefano Valenti Il Nature Design è un approccio progettuale che mette la natura al centro. Non ci limitiamo ad “abbellire” uno spazio: studiamo l’ambiente, le condizioni climatiche, l’esposizione, i materiali. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - “Nature Design? Il terrazzo è un micro-ecosistema sospeso dove la natura è al centro”

In questa notizia si parla di: nature - design - terrazzo - natura

Un terrazzo dove la natura incontra il design, in un equilibrio perfetto tra estetica e funzionalità . Per questa splendida collaborazione vogliamo ringraziare l’architetto Cristina Mazzucchelli e condividere con voi alcune delle sue parole: “Si tratta di un materi Vai su Facebook

“Nature Design? Il terrazzo è un micro-ecosistema sospeso dove la natura è al centro”.

Arte, come natura crea. A Trieste l'ennesima mostra che si richiama all'ambiente - Nella primavera del 2019 apriva la ventunesima Triennale di Milano dal titolo “Broken Nature - Da ilfoglio.it

"Il design ci salverà", ma solo se design ricostituente. Paola Antonelli ci racconta la sua Broken Nature in Triennale - Broken Nature: Design Takes on Human Survival, ovvero, natura spezzata (se non addirittura distrutta): è questo il titolo della XXII Esposizione Internazionale della Triennale di Milano ... elle.com scrive