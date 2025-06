Nastri d’Argento trionfa Francesca Comencini con cinque premi

I Nastri d’Argento 2025 celebrano il talento femminile con un trionfo indimenticabile: Francesca Comencini conquista cinque premi, tra cui miglior film e sceneggiatura, per “Il tempo che ci vuole”, mentre Greta Scarano brilla come miglior esordiente con “La vita da grandi”. Un’edizione che conferma il ruolo fondamentale delle registe nel panorama cinematografico italiano. La serata ha messo in luce come il cinema al femminile stia attraversando una fase di grande fermento e riconoscimento.

Roma, 16 giu. (askanews) – Vincono le registe ai Nastri d’Argento 2025: a Francesca Comencini sono andati 5 Nastri per “Il tempo che ci vuole” e Greta Scarano con “La vita da grandi” ha conquistato il Nastro d’Argento per il miglior esordio dell’anno. A Comencini, per il suo film, presentato fuori concorso a Venezia, il voto dei Giornalisti Cinematografici ha assegnato i Nastri per il miglior film, per la sua sceneggiatura e per i suoi interpreti Romana Maggiora Vergano che vince come migliore protagonista in ex aequo con Valeria Golino per “Fuori”, Fabrizio Gifuni migliore attore protagonista e per le casting director Laura Muccino (premiata anche per “Le assaggiatrici” di Silvio Soldini) e Sara Casani. 🔗 Leggi su Ildenaro.it