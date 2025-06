Nastri d’Argento Film dell’anno ‘Diamanti’ di Ferzan Ozpetek

Un grande trionfo per il cinema italiano ai Nastri d’Argento 2025, con Ferzan Ozpetek che conquista il titolo di film dell’anno con "Diamanti" e Francesca Comencini che si aggiudica cinque premi per il suo capolavoro "Il tempo che ci vuole". Questa serata al Maxxi di Roma celebra il talento delle registe e degli autori, sottolineando il vibrante fermento creativo del nostro cinema. La scena è pronta a scrivere un nuovo capitolo…

Nastri d’Argento Grandi Serie 2025, vincitori e premi speciali - I Nastri d’Argento Grandi Serie 2025 premiamo la creatività italiana, celebrando storie che ci regalano emozioni e riflessioni.

I due Nastri d'Argento come Miglior film e Migliore regia vanno rispettivamente a "Il tempo che ci vuole", di Francesca Comencini, e Gabriele Mainetti, regista de "La città proibita". Vai su Facebook

Nastri d'Argento, miglior film tv la produzione Rai "Questi Fantasmi". A Napoli il regista Alessandro Gassmann e l'attore Massimiliano Gallo hanno ritirato il riconoscimento per la fiction sul testo di Eduardo @TgrRai https://rainews.it/tgr/campania/video/2025/05/ Vai su X

