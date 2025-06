Nastri d’Argento | 5 premi a Comencini ‘Diamanti’ film dell’anno

Un’ovazione travolgente ai Nastri d’Argento celebra il talento di Francesca Comencini, che conquista cinque premi con il suo intenso film ‘Diamanti’. Presentato fuori concorso a Venezia, il film ha incantato i giornalisti cinematografici riconoscendogli il miglior film, sceneggiatura e interpreti, tra cui Romana Maggiora Vergano e Fabrizio Gifuni. Un trionfo che consacra la bravura della regista e la qualità del suo lavoro, dimostrando ancora una volta che il cinema italiano è vivo e vibrante.

Un vero trionfo ai Nastri d’Argento per Francesca Comencini: al suo film, presentato fuori concorso a Venezia, il voto dei Giornalisti Cinematografici ha assegnato i Nastri d’Argento per il miglior film, per la sua sceneggiatura e per i suoi interpreti Romana Maggiora Vergano che vince come migliore protagonista in ex aequo con Valeria Golino per ‘Fuori’, Fabrizio Gifuni migliore attore protagonista e per le casting director Laura Muccino (premiata anche per Le assaggiatrici di Silvio Soldini) e Sara Casani. La premiazione stasera a Roma al MAXXI Museo Nazionale delle Arti del XXI secolo. Vincono le registe ai Nastri d’Argento 2025: a Francesca Comencini ben 5 Nastri per Il tempo che ci vuole e a Greta Scarano con La vita da grandi il Nastro d’Argento per il miglior esordio dell’anno. 🔗 Leggi su Lapresse.it