Nastri d’argento 2025 tutti i vincitori | cinque premi a Francesca Comencini

Diamanti di Ferzan Ozpetek è il film dell’anno ai Nastri d’argento 2025. La 79esima edizione dei riconoscimenti per il cinema italiano, assegnati da più di 90 giornalisti, ha incoronato la pellicola più vista in sala nel 2024 premiandola in tutte le categorie, tra cui le 18 attrici con un premio speciale guarnito per l’occasione da un simbolico diamante. A trionfare però sono soprattutto le donne: a Francesca Comencini ben cinque Nastri, tra cui miglior film e sceneggiatura, per il suo Il tempo che ci vuole presentato fuori concorso a Venezia. La pellicola si è distinta anche per le performance di Romana Maggiora Verano – premiata ex aequo con Valeria Golino per Fuori di Mario Martone – e Fabrizio Gifuni, oltre che per il casting di Laura Muccino e Sara Casani. 🔗 Leggi su Lettera43.it