Nastri d’Argento 2025 | trionfa Il tempo che ci vuole della Comencini premiati Golino De Angelis Elodie Genovese Mainetti

La magia del cinema italiano brilla ai Nastri d’Argento 2025, con Francesca Comencini che trionfa con "Il tempo che ci vuole", conquistando premi prestigiosi per miglior film, sceneggiatura e attori. La serata, svoltasi al MAXXI di Roma, ha celebrato anche altre eccellenze come "Diamanti" di Ozpetek e "Follemente" di Genovese. Scopriamo insieme i vincitori di questa edizione ricca di emozioni e riconoscimenti.

Il tempo che ci vuole di Francesca Comencini trionfa ai Nastri d'Argento 2025: miglior film, sceneggiatura, attori protagonisti e casting, premiati anche Diamanti di Ferzan Ozpetek, Follemente di Paolo Genovese e La città proibita di Gabriele Mainetti, . Svelati i vincitori dei Nastri d'Argento 2025, premi assegnati dal SNGCI – Sindacato Nazionale Giornalisti Cinematografici Italiani – e consegnati stasera al MAXXI di Roma. A Diamanti di Ferzan Ozpetek era stato assegnato il titolo di Film dell'anno, scelto anticipatamente dal Direttivo del SNGCI. Una scelta che premia non solo il successo del film in sala e all'estero, ma anche la qualità complessiva del progetto, con un Nastro d'Argento esteso a tutte le figure artistiche e tecniche coinvolte: regia, sceneggiatura, interpreti, scenografia, fotografia, costumi, musiche, gioielli e suono in presa diretta.