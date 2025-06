Nastri d' Argento 2025 | è un trionfo al femminile tra Francesca Comencini e le attrici di Ferzan Ozpetek

I Nastri d'Argento 2025 celebrano un trionfo tutto al femminile, con registe e attrici che conquistano il palco. Francesca Comencini si distingue vincendo ben cinque premi per "Il tempo che ci vuole", mentre Greta Scarano brilla come miglior esordiente con "La vita da grandi". Un'edizione ricca di emozioni e riconoscimenti meritatissimi, che sottolineano il grande talento femminile nel cinema italiano. Una vera festa per le protagoniste del nostro settore.

Vincono le registe ai Nastri d'Argento 2025: a Francesca Comencini ben 5 Nastri per Il tempo che ci vuole e a Greta Scarano con La vita da grandi il Nastro d'Argento per il miglior esordio dell'anno. L'edizione 2025 dei Nastri d'Argento incorona Francesca Comencini con ben cinque premi per "Il tempo che ci vuole". Ferzan Ozpetek si aggiudica il titolo di Film dell'Anno con "Diamanti". Premiate anche Greta Scarano per il miglior esordio e Valeria Golino, Matilda De Angelis ed Elodie come migliori attrici. La cerimonia ha celebrato il talento e l'impegno nel cinema italiano. Nastri d'Argento 2025: una vittoria tutta al femminile La notte romana al MAXXI si accenderà stasera con il trionfo di Francesca Comencini, che con il suo "Il tempo che ci vuole" ha fatto incetta di Nastri d'Argento, portandone a casa ben . 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Nastri d'Argento 2025: è un trionfo al femminile, tra Francesca Comencini e le attrici di Ferzan Ozpetek

