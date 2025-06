Nascondeva cocaina purissima vicino casa | arrestato dopo la condanna a 7 anni di reclusione

Un drammatico caso di droga e giustizia scuote Licata: Giuseppe Zirafi, 65 anni, è stato arrestato e condotto in carcere dopo essere stato condannato in appello a sette anni di reclusione. Nascondeva cocaina purissima vicino casa, un episodio che evidenzia come il malaffare possa insinuarsi anche nei contesti più insospettabili. La lotta contro il traffico di droga continua senza sosta, perché la sicurezza dei cittadini resta la priorità assoluta.

Arrestato e portato alla casa circondariale Pasquale Di Lorenzo di Agrigento dopo la sentenza di condanna, in appello, a 7 anni di reclusione. Si tratta di Giuseppe Zirafi, 65 anni, di Licata, destinatario appunto di un ordine di carcerazione subito eseguito dai carabinieri. DOSSIER. Cannabis. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it © Agrigentonotizie.it - "Nascondeva cocaina purissima vicino casa": arrestato dopo la condanna a 7 anni di reclusione

