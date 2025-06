Nasce la European Left Alliance per contrastare l’ascesa dell’estrema destra in Europa

Roma, 16 giugno 2025 – In un momento storico segnato dall’ascesa dell’estrema destra in Europa, nasce la European Left Alliance: una nuova alleanza politica unitaria impegnata a difendere i valori democratici e sociali dell’Unione. Con l’obiettivo di contrastare le spinte autoritarie e populiste di leader come Bardella, Orbán e Salvini, questa coalizione si propone di ridisegnare il futuro europeo, mettendo al centro diritti, progresso e solidarietà. È ora di agire per un’Europa più forte e unita.

Roma, 16 giugno 2025 – L’intenzione di fondare una nuova alleanza politica europea per contrastare la destra emergente era stata annunciata subito dopo le elezioni europee del 2024. “Da una parte ci sono Bardella, Orbán, Salvini – il peggio che l’Europa ha da offrire in termini di politica di estrema destra. Dall’altra, una coalizione con von der Leyen che si spinge sempre più verso la deregolamentazione ed è sempre più disposta ad allinearsi con l’estrema destra”, ha dichiarato a Euractiv Manon Aubry, eurodeputata francese di La France Insoumise e tra le fondatrici della coalizione. “La questione è: come possiamo reagire?” L’ELA, la nuova famiglia politica europea, è stata ufficialmente lanciata dal congresso istitutivo di Porto, in Portogallo, nello scorso fine settimana. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Nasce la European Left Alliance, per contrastare l’ascesa dell’estrema destra in Europa

