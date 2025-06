NASCAR Shane van Gisbergen trionfa in Messico

In un’autentica esibizione di maestria e determinazione, Shane van Gisbergen conquista ancora una volta il cuore degli appassionati con la sua vittoria nella NASCAR Cup Series 2025 a Città del Messico. Dopo aver ottenuto la pole position, il neozelandese di Trackouse Racing ha dimostrato di essere un talento indiscusso, gestendo impeccabilmente i 100 giri dell’Autódromo. Questa vittoria consolidata la sua presenza tra i grandi del motorsport, scrivendo un nuovo capitolo di successo.

Dopo la pole arriva come da pronostico la vittoria per Shane van Gisbergen nella NASCAR Cup Series 2025 a Città del Messico. Il neozelandese di Trackouse Racing svetta per la seconda volta in carriera, la prima dopo il debutto ed il successo in quel di Chicago nell’estate 2023. L’ex stella del Repco Supercars Championship non ha lasciato scampo alla concorrenza. Il #99 di Chevrolet ha gestito alla perfezione i 100 giri all’interno dell’Autódromo Hermanos Rodríguez precedendo la Toyota Camry #20 Joe Gibbs Racing di Christopher Bell e la Chevrolet Camaro #9 Hendrick Motorsports di van Ryan Preece, alfiere di RFK Racing Ford #60, ha vinto Stage 1 prima di cedere nuovamente a van Gisbergen la prima piazza. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - NASCAR, Shane van Gisbergen trionfa in Messico

In questa notizia si parla di: nascar - shane - gisbergen - messico

Solo Gibbs lo ha impensierito per metà gara, poi a pista libera ha preso e se n'è andato in maniera imbarazzante Shane van Gisbergen vince a Città del Messico e vola ai playoff ribaltando tutta la griglia! #NascarIT Vai su X

Shane van Gisbergen entra nella storia della NASCAR, raggiungendo un trionfo monumentale dopo una sorprendente vittoria in pole in Messico.; Shane van Gisbergen Raggiunge un Impresa Monumentale Dopo la Vittoria in Pole Position alla NASCAR in Messico; Shane van Gisbergen affronta un confronto ad alto rischio Carnage nel suo debutto in NASCAR a Città del Messico..

NASCAR | Xfinity Series, Città del Messico 2025: Daniel Suárez profeta in patria! - Un incidente in qualifica costringe Suárez a partire dal fondo, ma il messicano rimonta in fretta. Secondo p300.it