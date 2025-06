Narni ed Amelia concorso internazionale ‘Un Poster per la pace’ | gli studenti premiati dai Lions

Narni e Amelia si sono unite in un vibrante gesto di speranza e solidarietà con il concorso internazionale "Un Poster per la Pace". Gli studenti delle scuole "Augusto Vera" di Amelia e dell'Istituto Comprensivo di Narni Scalo hanno ricevuto meritatamente i premi, testimonianza del loro talento e della loro sensibilità verso un mondo più pacifico. Un’iniziativa che, da oltre trent’anni, promuove con passione il valore della pace tra le giovani generazioni, ispirando un futuro migliore.

Presso le scuole "Augusto Vera" di Amelia e l'Istituto Comprensivo di Narni Scalo ha avuto luogo nei giorni scorsi la cerimonia di consegna dei premi riguardanti il concorso internazionale "Un Poster per la Pace". L'iniziativa fa capo al Lions Club che da oltre trent'anni in tutto il mondo la.

